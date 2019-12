Mundo

UA destaca comportamento exemplar do povo guineense

O chefe da missão de observação eleitoral da União Africana, Rafael Branco, destacou, hoje, o comportamento “cívico” e “exemplar” do povo guineense na votação para as presidenciais da Guiné-Bissau e sublinhou que as primeiras impressões foram bastantes positivas.

“Nós estivemos na abertura de várias assembleias de voto, tudo correu normalmente, tranquilamente, os cidadãos presentes exerceram os seus direitos, havia delegados dos dois candidatos presentes. Vamos estando habituados a este comportamento cívico, exemplar, do povo guineense”, afirmou em declarações aos jornalistas Rafael Branco.

Segundo o chefe da missão de observação eleitoral da União Africana, até quase ao encerramento das urnas não se havia registado qualquer incidente de realce, salientando que a missão de observação esteve presentes em todo o território nacional, incluindo as ilhas.

“Em relação à primeira volta e à mesma hora, noto um aumento de participação de eleitores, não será muito significativo, mas há a registar um aumento”, disse.

“Espero que continue assim e aguardemos pelas 17h00”, acrescentou.

Forte mobilização

eleitoral

O chefe da missão de observação eleitoral da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), Sumeylu Bubeye Maiga, destacou, ontem, a tranquilidade na votação e a mobilização de eleitores que considerou “forte”.

A votação “decorre normalmente como da última vez”, afirmou Sumeylu Bubeye Maiga.

“Antes das 11h00 horas locais já tínhamos perto de 50 por cento de votantes, isto quer dizer que a sensibilização, mobilização das pessoas é forte”, disse o antigo Primeiro-Ministro do Mali.

Sumeylu Bubeye Maiga disse também que tudo decorreu de forma calma, o que “é bom sinal” para o processo na Guiné-Bissau.

As urnas encerraram às 17h00.

“A legitimidade do próximo Presidente será forte para poder trabalhar e mobilizar todo o país para a resolução das necessidades do povo”, sublinhou.

Questionado sobre se havia dificuldades a assinalar, o chefe da missão de observação eleitoral da CEDEAO disse que não, o que é um “motivo de orgulho” para a organização e para a Guiné-Bissau, sublinhando que a consolidação da democracia e a criação de uma cultura democrática, através de um processo eleitoral regular, dão uma perspectiva de alternância pacífica a todos os actores políticos.

A CEDEAO está a mediar desde 2016 a crise política na Guiné-Bissau.

Desde 2012, que a organização tem destacada no país uma força de interposição, denominada Ecomib, para garantir a segurança das instituições e principais dirigentes do Estado.

CPLP optimista

O chefe da missão de observação eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Oldemiro Baloi, disse, ontem, à Lusa, estar optimista em relação ao processo de votação para a segunda volta das presidenciais na Guiné-Bissau.

“Era de esperar que esta afluência fosse grande, porque trata-se da decisão final”, afirmou Oldemiro Baloi, pouco depois de ter assistido à abertura das urnas na Escola 22 de Setembro, no centro de Bissau.

Numa curta declaração, o antigo chefe da diplomacia moçambicana salientou também que as “urnas abriram a horas” e que havia um “grande entusiasmo” por parte dos eleitores.

“A organização é uma réplica muito boa do que foi a primeira volta e estou optimista em relação a todo o processo”, sublinhou Oldemiro Baloi.

As eleições de ontem colocaram fim ao ciclo eleitoral no país, iniciado em 10 de Março com a realização de legislativas. A votação foi acompanhada por missões de observação internacional da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), União Africana, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Organização da Cooperação Islâmica, Estados Unidos e Parlamento britânico. À semelhança da primeira volta, uma célula de monitorização da sociedade que inclui diferentes organizações esteve, também, em todo o território nacional para acompanhar as operações voto e apuramento local.

Mais de 760 mil guineenses foram chamados ontem às urnas para escolher o próximo Presidente da Guiné-Bissau entre Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), e Umaro Sissoco Embaló, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrático (Madem-G15), que passaram à segunda volta das presidenciais, depois de uma primeira ronda realizada a 24 de Novembro.

Nesse dia, nenhum dos candidatos conseguiu mais de metade dos votos para ser eleito, com Domingos Simões Pereira a registar 40,13 por cento e Umaro Sissoco Embaló 27,65.

A taxa de abstenção na primeira volta foi das mais elevadas de sempre no país, situando-se nos 25,63 por cento. As urnas encerraram às 17h00 locais (uma hora a menos que em Luanda).

Os primeiros resultados provisórios serão divulgados pel Comissão NAcional Eleitorla até quarta-feira.