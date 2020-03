Mundo

UE apoia comunidades afectadas pela seca

A União Europeia (UE) canalizou 7,5 milhões de euros para o Programa Alimentar Mundial (PAM) destinados ao apoio às comunidades que sofrem uma situação de insegurança alimentar no Centro e Norte de Moçambique, foi ontem anunciado num documento a que a Lusa teve acesso.

Várias famílias estão afectadas pela insegurança alimentar

Fotografia: DR

Uma nota do PAM refere que a ajuda será providenciada às populações afectadas pela seca e inundações, no Centro, e pela violência armada na província de Cabo Delgado, Norte.

O comunicado adianta que devido à vulnerabilidade de Moçambique a desastres naturais, prevê-se que os eventos climáticos aumentem em frequência e gravidade ao longo do tempo. O PAM vai prestar o apoio através do fornecimento directo de alimentos e entrega de dinheiro para a compra de alimentos de retalhistas.

Antes, havia sido referido que a falta de fundos obrigou o Programa Alimentar Mundial (PAM) a reduzir o apoio entregue a famílias moçambicanas afectadas pelos ciclones de 2019.

“Desde Janeiro, o PAM foi obrigado a reduzir as rações”, referiu Espinola Caribe, chefe do Programa das Nações Unidas na cidade da Beira, Centro de Moçambique. Em vez dos habituais 40 quilos de milho ou arroz entregues por mês a cada família como produto base para sustentar agregados vulneráveis, passaram a ser distribuídos 20 quilos para cada, detalhou.

“Temos problemas sérios de fundos. Temos uma necessidade de 48 milhões de dólares para poder continuar a assistir 1,3 milhões de pessoas” que actualmente são ajudadas.

“Estamos a bater às portas”, acrescentou, uma vez que, sem essa verba, 525 mil pessoas “estarão fora do programa, por falta de fundos” durante o mês de Março.

Apesar de os ciclones já terem acontecido há um ano, é pouco tempo para as famílias recuperarem os seus rendimentos e o acesso a comida, referiu Espinola Caribe.

“São pessoas que perderam tudo” quando estavam prestes a começar a colheita “e que dependem da agricultura de subsistência”, pelo que só depois de Abril ou Maio, com a primeira colheita de sucesso depois dos ciclones, poderão começar a ter alimentos.

Mesmo essa esperança ficou em dúvida em vários locais do centro do país, devido a inundações registadas nas últimas semanas, afectando novamente quem já tinha sofrido em 2019 - num total de 71 mil pessoas só na província de Sofala.