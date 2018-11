Mundo

UE mantém as sanções contra personalidades

O Conselho da União Europeia (UE) decidiu prorrogar, até Outubro de 2019, as sanções contra quatro personalidades burundesas.

Fotografia: DR

As sanções consistem na proibição de entrada no território da UE e no congelamento dos haveres em bancos nos Estados-membros, anunciou um comunicado oficial europeu enviado à imprensa.

As personalidades abrangidas pelas sanções membros dos Imbonerakure, a milícia governamental, cujas acções são consideradas como comprometedoras da democracia e criadoras de obstáculo à busca de uma solução política para a crise burundesa, sublinha o comunicado.Essas acções são, nomeadamente , actos de todo tipo de violência, de repressão ou de incitação à violência bem como actividades que constituem violações graves dos direitos humanos, precisa o comunicado comunitário.

Para a União Europeia, a ausência de progresso no que diz respeito às personalidades envolvidas justifica a prorrogação das sanções contra si. “A União Europeia continua muito preocupada com a situação dos direitos humanos no Burundi, que mina qualquer iniciativa de Reconciliação, de Paz e de Justiça, revelando em particular a persistência de execuções extrajudiciais e de detenções arbitrárias”, sublinha o mesmo comunicado.