Campeão persegue fuga na liderança do Girabola

Com o orgulho reforçado pela goleada (5-0) imposta sábado, ao Kabuscorp do Palanca, depois de uma série de cinco empates consecutivos, que chegou a pôr em causa a aposta na manutenção do título, o 1º de Agosto está apostado em consolidar uma sequência vitoriosa, frente ao Sporting de Cabinda, amanhã às 17h30, no Estádio Nacional 11 de Novembro, na abertura da 21ª jornada do Girabola.