Mundo

Uganda constrói museu sobre a vida de Idi Amin

O Governo ugandês anunciou a intenção de construir um museu que retrate a vida de Idi Amin, com o objectivo de atrair turistas.

De acordo com as autoridades ugandesas, “África não se deve envergonhar da sua história nem esconder os seus capítulos mais obscuros, até para que os jovens tenham a noção do que se passou e não caiam no logro de a tentar repetir”.

Idi Amin ficou conhecido pelas atrocidades cometidas no país

Fotografia: DR

Num documento onde anuncia a decisão de avançar com a construção do referido museu, o Executivo ugandês, sublinha que “as atrocidades que foram cometidas duran-te o tempo em que Idi Amin esteve no poder devem ter a maior divulgação possível uma vez que fazem parte da nossa história que terá de ser devidamente preservada, mas nunca repetida e muito menos esquecida”.

“A ideia é construir uma espécie de Museu de Guerra, com o maior número de peças e de informação possível sobre a actuação de Idi Amin e do seu Exército de Resistência do Senhor, de modo a que cada um faça o seu julgamento”, disse Stephen Asiimwe, chefe Executivo do Ministério do Turismo e um dos responsáveis pelo projecto.

A ideia de avançar para a construção do museu começou a germinar em 2014, altura em que se iniciou recuperação e, nalguns casos restauração, do acervo histórico que rodeou o Exercício do poder por parte de Adi Amin.

Desde então, realizaram-se numerosos debates nos quais foram trocadas ideias e muitos dos intervenientes se manifestaram contra a ideia. Finalmente, a decisão política foi tomada e a construção do museu vai mesmo avançar com o apoio de diferentes organizações culturais africanas, com um orçamento totalmente custeado por financiamento estrangeiro.