Umaro Embaló pretende reformar a Constituição

O autoproclamado Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, recomendou, quarta-feira à noite ao novo Governo para que fosse acelerada a reforma constitucional e criada uma nova equipa para trabalhar na reforma do texto constitucional guineense.

O autoproclamado Presidente considera a actual Constituição o grande problema da Guiné-Bissau

No final da primeira reunião do novo Governo guineense, Umaro Embaló considerou que a Constituição "é o grande problema" da Guiné-Bissau e garantiu ter dado instruções ao Governo sobre os dispositivos que devem ser tomados no âmbito da vigilância do coronavírus, bem como o pagamento de salários aos funcionários públicos.

De acordo com a Lusa, Embaló prometeu que, a partir da próxima semana, a greve na Função Pública, ainda em vigor, vai acabar e anunciou que esteve reunido com os sindicatos dos professores, tendo garantido que as suas reivindicações serão atendidas pelo Governo.

“Disse aos sindicatos que vamos matar a greve na Função Pública", anunciou Embaló, frisando ser obrigação do Governo pagar os salários, a partir do momento em que coloca nos cofres do Estado o dinheiro do Estado. Os sindicatos dos professores prometeram dar o "benefício de dúvida”, levantando a greve nas escolas públicas, disse Embaló.

Assumindo-se como um "Presidente da geração do concreto", Umaro Sissoco Embaló assegurou que a Guiné-Bissau "está calma" embora alguns órgãos internacionais estejam a informar o contrário, com recurso às imagens da Guiné-Conacri ou do passado.

“Somos democratas, gente de bem, gente civilizada. Na Guiné-Bissau há um virar de página, sem violência”, observou Sissoco Embaló, enaltecendo que o país tem um Governo de paz, tranquilidade e que vai ter sucesso.

Sobre o futuro, garantiu que não haverá perseguição, que um dia todos os guineenses se vão sentar à volta da mesma mesa para discutir os problemas do país, mas que se saiba que a Guiné-Bissau “tem um Presidente eleito”.

Em relação à posição da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO), que afirmou não reconhecer nenhuma autoridade instituída de forma ilegítima, Sissoco Embaló salientou que aquela organização regional foi a primeira a felicitar “o Presidente eleito da Guiné-Bissau”.

Guiné-Bissau divide deputados cabo-verdianos

O PAICV, maior partido da oposição cabo-verdiana, questionou, quarta-feira, o Governo e restantes “autoridades” do país sobre “o que falta” para “condenarem e repudiarem” o “assalto ao poder” na Guiné-Bissau, com a maioria, do MpD, a denunciar “ingerência”.

Segundo a Lusa, a posição foi assumida pelo deputado José Maria Gomes da Veiga, na declaração política do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), na abertura da primeira sessão parlamentar de Março, dirigindo a pergunta sobre a instabilidade política e militar na Guiné-Bissau “ao Governo e às autoridades de Cabo Verde”: “O que é que falta, neste assalto ao poder, para condenarem e repudiarem essa forma de exercício do poder”.

Na mesma declaração política, o deputado José Maria Gomes da Veiga manifestou “solidariedade ao povo irmão da Guiné-Bissau”, que “neste preciso momento tem as instituições da República assaltadas e ocupadas por militares, as residências invadidas, a circulação restringida, a Constituição violada”. Acrescentou, no discurso, perante a Assembleia Nacional de Cabo Verde, que o poder na Guiné-Bissau foi assumido por dirigentes “autoproclamados” e “à revelia da Constituição e das leis”, manifestando, ainda, “repúdio ao golpe de Estado e a toda a forma de assalto ao poder por fraude e força das armas”.

Pouco depois da declaração política, o presidente do grupo parlamentar do PAICV, Rui Semedo, afirmou que a situação na Guiné-Bissau “preocupa a todos de boa-fé”, enquanto a líder parlamentar do Movimento para a Democracia (MpD, maioria), Joana Rosa, criticou a inclusão da situação vivida num outro país na declaração política do maior partido da oposição. “Demonstra a ingerência do PAICV nas questões internas da Guiné-Bissau”, afirmou a deputada do MpD. No sábado, contactada pela Lusa, uma fonte da Presidência cabo-verdiana disse que o Chefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca, que detém a presidência rotativa da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), para já, não vai comentar a situação na Guiné-Bissau.