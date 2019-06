Mundo

União Africana suspende o Sudão

O Conselho de Paz e Segurança da União Africana (UA) anunciou hoje a suspensão "com efeito imediato" do Sudão de todas as actividades da organização por causa da repressão contra manifestantes, que causou mais de 100 mortos.

Desde Dezembro que o país regista uma revolução popular que conduziu à deposição, em Abril, do Presidente Omar al-Bashir

Fotografia: DR

A suspensão, de acordo com uma mensagem no Twitter, vigora "até ao estabelecimento efectivo de uma autoridade civil de transição", escreveu a instituição numa mensagem na rede social.

Para a União Africana, esta será a única forma "de permitir ao Sudão uma saída para a actual crise". O anúncio surgiu depois de uma reunião do Conselho de Paz e Segurança sobre o Sudão realizada hoje, um dia depois de novos confrontos terem elevado para 108 o número de mortes, desde segunda-feira, segundo os movimentos opositores.

O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Fake Mahamat, tinha já condenado, no início da semana, a violência no Sudão, e apelado à junta militar no poder para "proteger os civis".

O Sudão vive desde Dezembro uma revolução popular sem precedentes que conduziu à deposição, em Abril, do Presidente Omar al-Bashir, substituído por um Conselho Militar Transitório.

Apesar da mudança, os manifestantes continuaram nas ruas a reclamar por uma transferência de poder para os civis, enquanto decorriam as negociações entre os movimentos de contestação e a Junta Militar, fracassadas a 20 de Maio, com as duas partes a quererem assumir a liderança do período de transição de três anos.

Na segunda-feira, o acampamento montado desde 6 de Abril, em Cartum, foi dispersado pela força, com os manifestantes a denunciarem "um massacre" perpetrado por "milícias" do Conselho Militar.

Os movimentos opositores falam em 108 mortos e mais de 500 feridos, enquanto o Governo do Sudão sustenta que o número de vítimas causados pela repressão não ultrapassa as 46.

Por outro lado, os militares rejeitaram o uso da força, adiantando que se tratou de "uma operação de limpeza" que correu mal. A operação foi condenada pelas Nações Unidas, Estados Unidos e Reino Unido, entre outros países.

A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que apoiam os militares sudaneses, apelaram ao diálogo sem condenar a repressão.