União Africana adverte Burundi pelo mandato contra Pierre Buyoya

A União Africana advertiu às autoridades do Burundi, sobre as consequências que podem resultar da decisão de emitir um mandato de captura internacional, contra o antigo Presidente Pierre Buyoya.

Actual Presidente do Burundi

Fotografia: DR

Para a União Africana, a emissão desse mandato de captura pode afectar todos os esforços de paz em curso para a região onde o Burundi está inserido, considerando não haver indícios que justifiquem essa decisão.

As autoridades do Burundi decidiram accionar o mandato de captura, depois de acusarem o antigo Chefe de Estado e outras 16 personalidades a ele ligadas, de envolvimento directo no assassinato do primeiro líder Hutu, democraticamente eleito, Melchior Ndadaye, em 1993.