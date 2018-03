Mundo

União Africana comprometida com as reformas

O presidente da Comissão da União Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, afirmou em Argel que a organização continental se encontra numa “fase crucial” da sua história, marcada pelo lançamento de uma reforma.

As declarações de Moussa Faki Mahamat Mahamat, segundo um comunicado da UA, foram proferidas no decorrer da visita que efectua à Argélia, onde discute várias questões importantes relacionadas com o continente africano.

O dirigente expressou, por outro lado, que a UA tomou nos últimos dias decisões importantes, nomeadamente sobre o lançamento da Área de Livre Comércio Continental, que será o tema da próxima cimeira prevista para 21 de Março, em Kigali, capital doRuanda, o passaporte africano e o transporte aéreo dentro do continente.Essas três decisões, de acordo com o responsável, constituem “projectos chave para África”, preconizando como ambição da organização “silenciar as armas até 2020”.

Actualmente, a agenda inclui a integração, principalmente o conhecimento profundo da região, a reforma da UA tanto no seu aspecto financeiro como institucional, assim como as questões de paz e segurança que representam grandes preocupações”, sublinhou Moussa Faki Mahamat.