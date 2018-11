União Africana condena actos de assédio sexual

Ministro do STJ nega novo recurso de Lula

O ministro do Tribunal Superior de Justiça do Brasil, Félix Fischer, rejeitou ontem de forma unilateral, o recurso do advogado de defesa do ex-Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde Abril em Curitiba, por corrupção, que questionava a condenação no caso de tríplex , no âmbito da Operação Lava Jacto.