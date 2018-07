Mundo

União Europeia felicita Governo e a Renamo

A delegação da União Europeia (UE) em Moçambique felicitou ontem o entendimento entre o Chefe de Estado e o líder interino da oposição anunciado na quarta-feira.

Filipe Nyusi exorta liderança da Renamo a confiar na paz

A União Europeia entende que o consenso entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o coordenador da Comissão Política da Renamo, Ossufo Momade, em matéria de assuntos militares, mostra “vontade de realizar progressos tangíveis”, refere numa nota divulgada em Bruxelas.

“Este é um passo importante para o reforço da confiança mútua entre as duas partes e para a conclusão de um processo de paz efectiva”, acrescenta. A UE e os seus Estados-membros “estão dispostos a apoiar as partes na implementação bem-sucedida deste acordo e no processo geral de paz e reconciliação nacional, para benefício de todos os moçambicanos”, concluiu o comunicado.

O ex-líder da Renamo, Afonso Dhlakama, morreu a 3 de Maio, devido a complicações de saúde, numa altura em que já tinha negociado com Nyusi a descentralização do poder com vista à paz, mas deixando por fechar o dossiê militar.

A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder e a que Nyusi preside, fez depender, em Junho, a aprovação de legislação eleitoral de avanços no processo de desmilitarização da Renamo.

O encontro agora felicitado pela União Europeia poderá desbloquear o impasse no parlamento e levar à aprovação de legislação de que depende o calendário eleitoral das autárquicas de 10 de Outubro.