Vários Chefes de Estado na posse de Mnangagwa

Guilhermino Alberto | Harare

Vários Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) são aguardados em Harare, na próxima semana, para a cerimónia de investidura do Presidente eleito do Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, anunciou ontem uma fonte do Palácio Presidencial (State House).

Emmerson Mnangagwa venceu as eleições de forma apertada

Fotografia: DR

Emmerson Mnangagwa, líder da ZANU-PF (partido no poder), venceu de forma apertada as eleições presidenciais de 30 de Julho, com 50,8 por cento dos votos. O principal adversário, Nelson Chamisa, do MDC, obteve 44,3 por cento dos votos. Os restantes 4,9 por cento foram para os 21 outros concorrentes às presidenciais.

Nelson Chamisa considerou ontem “falsos" os resultados divulgados pela Comissão Eleitoral do Zimbabwe (ZEC), que até a hora em que expedíamos este trabalho ainda não tinha apresentado à Comissão Eleitoral qualquer documento formal do MDC a contestar a vitória da ZANU-PF e do seu candidato às presidenciais, Emmerson Mnangagwa.

A ZANU-PF venceu as eleições legislativas de 30 de Julho com mais de dois terços dos votos, estando assim na posição de fazer alterações à Constituição sem depender da oposição parlamentar.

No primeiro pronunciamento público após a divulgação dos resultados eleitorais, Emmerson Mnangagwa afirmou que a sua vitória significa um “novo começo" para o país e que “embora possámos ter estado divididos nas eleições, estamos unidos nos nossos sonhos” de tornar o Zimbabwe um país de paz e de progresso social.



Diplomacia preventiva

A Missão de Observação da SADC às eleições no Zimbabwe, liderada por Angola, tem estado empenhada em conciliar as partes. Depois de um encontro quinta-feira com as lideranças das duas principais forças políticas do Zimbabwe (ZANU-PF e MDC), ontem Tete António recebeu em privado o chefe da campanha de Chamisa.

Em declarações à imprensa angolana, o chefe da Missão da SADC e secretário de Estado das Relações Exteriores, Tete António, disse que o que se tem procurado é convencer as partes a optarem pelo diálogo e em caso de contestação dos resultados eleitorais fazer recurso aos tribunais. Isso, segundo Tete Antônio, consta no relatório final da Missão de Observação da SADC apresentado na quarta-feira pelo seu coordenador, o ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Augusto.

Tete António disse que com a publicação dos resultados das eleições harmonizadas, ganhas pela ZANU-PF e pelo seu candidato Emmerson Mnangagwa, não termina a missão de observação da SADC, que continua no país com equipas móveis de acompanhamento, no quadro de um processo de diplomacia preventiva, de modo a travar acções de violência política, como aconteceu quinta-feira no centro comercial de Harare, que resultou na morte de seis pessoas e de mais de 50 feridos.