Vários países africanos vão este ano às urnas

Milhões de africanos vão este ano às urnas, com a realização de eleições presidenciais, legislativas e regionais previstas pelo menos em 21 dos 54 países de África. De acordo com o calendário eleitoral para o continente africano do Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África (EISA, na sigla em inglês), citado pela agência Lusa, em 2019 está prevista a realização de eleições em 21 países e uma região autónoma, no total dos 54 países independentes do continente.

Fotografia: DR



Das eleições a realizar durante 2019, em pelo menos cinco países são escrutínios adiados desde 2017 e 2018, incluindo a Guiné-Bissau, cujas eleições legislativas foram adiadas de Novembro de 2018 para Março de 2019. A 16 de Fevereiro, na Nigéria, o Presidente Muhammadu Buhari, 76 anos, vai disputar a reeleição e irá defrontar o seu antigo aliado Atiku Abubakar, 72 anos, que foi vice-Presidente do país entre 1999 e 2007.

No Senegal, a 24 de Fevereiro, Macky Sall concorre a um segundo termo, focado no crescimento económico e na conclusão do seu ambicioso Plano para a Emergência do Senegal, que pretende transformar sectores-chave como a agricultura, saúde, administração pública e educação até 2035.

Em Abril, o Presidente Abdelaziz Bouteflika concorre a um quinto mandato consecutivo na Argélia. Aos 81 anos, confinado a uma cadeira de rodas e com a saúde fragilizada, o chefe de Estado falou ao país pela última vez há seis anos. Na África do Sul, as presidenciais de Maio, que se seguem às legislativas e provinciais, serão uma oportunidade para legitimar, através do voto popular, o poder do Presidente Cyril Ramaphosa.