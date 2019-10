Mundo

Viatura de candidato do MDM atingida a tiro

A viatura do cabeça-de-lista do Movimento Democrático de Moçambique (MDM) na província de Maputo, Augusto Pelembe, foi baleada sexta-feira à tarde, durante uma acção de campanha e o candidato escapou ileso, informou o próprio aos jornalistas.

O político do MDM, Augusto Pelembre (ao centro), escapou ileso do atentado em Maputo

Fotografia: DR

“Apareceu uma viatura branca, com quatro pessoas, eles interpelaram-me para pedir camisolas e eu estacionei. Depois disso, baixei a cabeça para levar o carregador do telemóvel e quando me levantei só vi balas”, explicou Augusto Pelembe, citado pelo canal televisivo STV.

A reportagem da STV mostrou a viatura de Augusto Pelembe alvejada a tiro, dois dos quais atravessaram o vidro da frente.

“Eu próprio não sei como explicar concretamente o que aconteceu”, acrescentou o candidato que, no momento do incidente, seguia na mesma viatura com outros dois membros do MDM.

Poucas horas depois, falando num comício em Gorongosa, Centro do país, o presidente do partido, Daviz Simango, condenou o acto, classificando-o como um atentado contra a democracia. “Estamos perante uma situação de captura do Estado”, disse Daviz Simango, acrescentando que há motivações políticas no atentado.

“Eles estão a ver que o galo (símbolo do MDM) está a bater em Maputo”, concluiu, diante de simpatizantes do partido.

Na segunda-feira, um observador eleitoral e director-executivo do Fórum das ONG (FONGA), Anastácio Matavel, foi morto a tiro em Gaza, Sul de Moçambique, num crime que terá sido cometido por polícias, segundo anunciou a própria força de segurança que abriu um inquérito interno ao caso.

A morte motivou declarações de repúdio de várias organizações moçambicanas e internacionais, missões de observação eleitoral e representações diplomáticas da União Europeia, Canadá, Noruega e EUA, que pedem apuramento de responsabilidades. Um total de 12,9 milhões de eleitores moçambicanos vai escolher na terça-feira o Presidente da República, 10 assembleias provinciais e respectivos governadores, bem como 250 deputados da Assembleia da República.



Ajuda internacionbal

A União Europeia e a Cooperação Austríaca para o Desenvolvimento disponibilizaram 265 mil euros para a compra de 120 tendas que serão usadas nas assembleias de voto nas zonas afectadas pelo ciclone Idai nas eleições em Moçambique.

/>“As tendas foram adquiridas localmente e entregues ao Secretariado Técnico de Administração Eleitoral (STAE), e serão utilizadas em substituição de infra-estruturas destruídas pelo ciclone Idai nas províncias de Sofala, Manica, Zambézia e Tete (Centro de Moçambique)”, refere um comunicado da União Europeia, ontem divulgado em Maputo.

As instituições afirmam que o material visa contribuir para que todos os cidadãos eleitores tenham oportunidade de fazer a escolha democrática, na terça-feira, apesar dos efeitos do ciclone Idai.

A UE e a Cooperação Austríaca para o Desenvolvimento financiam o Programa de Apoio à Consolidação da Democracia em Moçambique, com duração de cinco anos, avaliado em 8,8 milhões de euros, acrescenta a nota.

Um total de 714 pessoas morreu e 2,8 milhões foram afectadas por calamidades naturais durante a época chuvosa 2018/2019, um período marcado pela passagem de dois ciclones em Moçambique.Mais de meio milhão de pessoas ainda vivem em locais destruídos ou danificados, enquanto outras 70 mil permanecem em centros de acomodação de emergência, segundo o mais recente relatório da Organização Internacional das Migrações (OIM), redigido em Julho e que alerta para a falta de condições para enfrentar a nova época chuvosa, que começa este mês.

A União Europeia tinha já aprovado um outro pacote de dez milhões de euros para ajuda humanitária geral às vítimas dos dois ciclones.

Esse financiamento destina-se a reforçar a ajuda alimentar e os serviços de saúde nas regiões atingidas, bem como os preparativos para novos desastres, nomeadamente com a distribuição de 'kits' de emergência pelo país.

A UE já mobilizou cerca de 17 milhões de euros em assistência humanitária após esta catástrofe para Moçambique (10,5 milhões de euros), o Zimbabwe (4,5 milhões de euros) e o Malawi (mais de 2 milhões de euros).

O Mecanismo de Protecção Civil da UE também foi activado em Moçambique.