Vice-primeiro-ministro da RDC confirma eleições para Dezembro

O vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros do Congo Democrático, Leonard Okitundu, confirmou, na sede da União Africana (UA), em Addis-Abeba, que a organização das eleições no seu país é um processo irreversível e o escrutínio deve ocorrer no próximo dia 23 de Dezembro, como previsto.

Falando quinta-feira numa sessão aberta, relativa à 786ª reunião do Conselho de Paz e Segurança da UA, de que Angola é membro, Leonard Okitundu pediu que se dissipe o pessimismo em torno das eleições na RDC, afirmando que cabe à UA acompanhar este processo complexo e importante para a paz e estabilidade na região dos Grandes Lagos.

Como provas do compromisso e determinação de realizar eleições transparentes e justas, apontou, entre outras medidas, a publicação do Calendário Eleitoral, promulgação da Lei Eleitoral, em conformidade com a Constituição, bem como o processo de registo dos 40 milhões de eleitores.

Leonard Okitundu frisou que o Governo vai financiar a organização das eleições “por uma questão de princípio e soberania”, com fundos próprios, mas que neste momento não é oportuno a votação dos congoleses na diáspora por razoes práticas de financiamento.

Acrescentou que a RDC aprecia o valor e o acompanhamento construtivo de parceiros como a Monusco, UA, SADC, CIRGL e todos outros que respeitem a soberania do país.

No concernente à situação política, sublinhou que todos os dispositivos foram acautelados para o cumprimento do “acordo político de São Silvestre”, de 31 de Dezembro de 2016, nomeadamente o cargo de primeiro-ministro confiado à oposição. Quanto à abertura do espaço político têm acontecido manifestações “dentro da lei e regulamentos do país referentes à ordem pública”. “Quando as condições existem as manifestações são permitidas”, afirmou.

No capítulo da Segurança, disse que “o país enfrenta ataques de grupos terroristas armados e criminosos, uma situação de violência residual, que causa vítimas e deslocação da população, sem que a amplitude seja tão catastrófica como se diz em alguns cenários”. Exemplificou que nenhuma das 145 comunas do território nacional regista confrontos armados.

Relativamente à situação dos refugiados declarou que para facilitar o retorno destes de Angola, visitou o campo que os acolhe e, com as autoridades angolanas, tentou transmitir confiança e pediu-lhes que regressem.

Quanto à situação humanitária, declarou que a crise não é generalizada nem agravada na RDC, pois o Governo adoptou medidas de controlo, como o emprego de 100 milhões de dólares, divididos por 18 meses, sem fechar a cooperação com parceiros humanitários.

Leonad Okitundu referiu ainda que a febre hemorrágica causada pelo vírus do Ébola constitui uma emergência de saúde pública, mas que uma resposta coordenada pelo Governo com a ajuda da OMS, UA e Organizações Não-Governamentais permitiu o controlo da epidemia.

Sobre a RDC, o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres afirmou, também, em Addis-Abeba, capital da Etiópia, que com as eleições que se avizinham, abrem-se boas perspectivas para a solução da crise no Congo Democrático.

Guterres reuniu-se na segunda-feira com os 15 membros do CPS, no âmbito da segunda Conferência Anual Conjunta União Africana-Nações Unidas, para coordenação de esforços no domínio da paz e segurança.

No encontro, decorrido à margem da 784ª sessão do CPS, Guterres qualificou a UA o principal parceiro das Nações Unidas e reafirmou o compromisso de continuar a trabalhar com África, nos mais variados domínios.