Violação do cessar-fogo causa 16 mortes civis

O Exército do Sudão do Sul declarou na capital, Juba, que pelo menos 16 civis foram mortos e 22 feridos, incluindo alguns cidadãos estrangeiros, durante a última violação do cessar-fogo pelos rebeldes, noticiou a Prensa Latina.

O porta-voz do Exército Popular de Libertação do Sudão (SPLA), Lul Ruai Ko-ang, declarou à Xinhua por telefone em Juba, que o Movimento Popular de Libertação do Sudão na Oposição (SPLM-IO) do líder rebelde Riek Machar, atacou posições do Governo nos Estados de Liech do Sul e do Liech do Norte, no antigo Estado de Unidade.

“No estado do Nilo Superior, as forças da oposição fiéis a Machar atacaram um campo de gado no comité de Maban causando 16 mortos entre os civis, assim como 22 feridos, roubando ainda gado”, acrescentou Lul Ruai Koang. O porta-voz do Exército Popular de Libertação do Sudão confirmou que o acordo de cessar-fogo foi violado algumas horas após o Presidente Salva Kiir e Riek Machar, terem ordenado a sua implementação.

“Entre os mortos figuram três cidadãos etíopes que faziam negócios com os habitantes da região”, acrescentou Lul Ruai Koang, sublinhando que os rebeldes pretendem ganhar mais terreno antes da entrada em vigor do cessar-fogo permanente. O Presidente sul-sudanês e Riek Machar, líder do principal grupo rebelde SPLM-IO, concordaram em proclamar um cessar-fogo permanente a semana passada, em Cartum, durante um encontro frente a frente, que decorreu sob os auspícios do Presidente sudanês, Omar el-Béchir.