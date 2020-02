Mundo

Violência e insegurança aumentam na Somália

Pelo menos, 302 mil pessoas foram forçadas a deixar as casas este ano na Somália, devido à violência e às secas severas, anunciou, ontem, a Organização Não-Governamental do Conselho Norueguês para Refugiados (NRC), citada pela Associeted Press.

Milhares de somalis são forçados a abandonar as casas devido à seca e violência do al-Shabab

De acordo com dados do NRC e da Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), a violência e a insegurança foram responsáveis por mais de metade destas deslocações (158 mil), en-quanto a seca expulsou mais 126 mil pessoas.

O maior número de deslocações ocorreu em Julho, com cerca de 52 mil pessoas a chegarem aos campos de refugiados em busca de alimentos e abrigo, após o fim de uma época de colheitas muito negativa e um aumen-to acentuado do preço dos cereais.

“O efeito esmagador da seca tem despojado as comunidades rurais dos cultivos, gado e fontes de água, enquanto o conflito armado se aproxima das casas.

É provável que 2,1 milhões de somalis sofram de fome a partir de Dezembro”, advertiu Victor Moses, director do NRC na Somália, em comunicado.

De acordo com dados das Nações Unidas, o Sul do país registou a pior colheita sazonal desde 1995 e sofre secas regulares desde 2015. “Esta população precisa de ajuda. Mas quando a insegurança nos impede de agir, muitas pessoas são forçadas a deixar áreas afectadas por conflitos em busca de ajuda”, disse Victor Moses, que referiu que muitas pessoas deslocadas deixam as áreas rurais e acabam em acampamentos perto das áreas urbanas.

No total, 2,6 milhões de somalis estão actualmente deslocados, num país afec-tado pela violência há mais de três décadas. A Somália vive em estado de guerra e caos desde 1991, altura em que o Presidente Mohamed Siad Barre foi derrubado, deixando o país sem um Governo eficaz e nas mãos de milícias islâmicas radicais, senhores de guerra e bandos criminosos armados.

Nações Unidas prolongam o embargo de armas

O Conselho de Segurança das Nações Unidas prolongou, recentemente, o tempo de embargo de armas à Somália, aplicando, também, uma suspensão ao comércio de carvão e de ingredientes utilizados por grupos extremistas na confecção de mecanismos explosivos, anunciou a Lusa.

Numa votação, 12 dos 15 Estados votaram a favor da proposta britânica, sendo que Rússia, China e Guiné Equatorial abstiveram-se por preocupações com o conteúdo.

A resolução condena os ataques do grupo extremista al-Shabab, tendo expressado “grande preocupação” com a “séria ameaça” que o grupo, com ligações à al-Qaeda, continua a ter para a Somália e para a região, em particular “através do au-mento do uso de mecanismos explosivos artesanais”.

O texto condena ainda o fluxo de armas para e através da Somália e demonstra “grande preocupação com os relatos de uma exploração da Somália pelo al-Shabab e por redes de crime organizado internacionais”.

Os especialistas das Nações Unidas ouvidos pelo Conselho de Segurança consideraram que o al-Shabab continua “uma ameaça potente”.

Após três décadas de guerra civil, ataques extremistas e fome, a Somália estabeleceu um Governo transitório funcional em 2012 e tem estado a trabalhar para restituir a estabilidade, mas o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, afirma que o país tem de se focar no extremismo violento, terrorismo, conflito armado, instabilidade política e corrupção.

O al-Shabab, que se opõe ao Governo federal da Somália, pretende a imposição da lei islâmica 'sharia', tendo feito vários ataques armados no país e na região, incluindo no vizinho Quénia.

Em 14 de Outubro de 2017, o grupo explodiu um camião na capital somali e provocou a morte a mais de 500 pessoas.

O grupo extremista reclamou ainda ter planeado um ataque a um complexo de luxo na capital do Quénia, Nairobi, que matou 21 pessoas em Janeiro de 2019. Em Março deste ano, pelo menos 32 pessoas morreram durante um ataque com um camião-bomba na capital somali, Mogadíscio.