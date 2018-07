Mundo

Violência étnica mata mais que o terrorismo

A Nigéria está a ser assolada por onda uma de violência que parece não parar e tem contribuído para aumentar a insegurança no país. A seis meses da realização de eleições, isto é o pior que podia acontecer para as aspirações do Presidente Muhammadu Buhari em obter os votos suficientes para cumprir um segundo mandato

Fotografia: DR

O agravamento da situação de instabilidade na Nigéria está a afectar o governo e a comprometer, em particular, as ambições de Muhammadu Buhari conseguir os votos suficientes para um segundo mandato nas eleições que decorrerão em Fevereiro do próximo ano.

Esta nova espiral de violência, tem como rastilho o conflito étnico que opõe os pastores e agricultores no centro do país e que já matou seis vezes mais pessoas do que as acções que continua a ser desencadeadas pelo grupo terrorista Boko Haram.

Esta nova face do conflito nigeriano, gerador de uma enorme violência, pode afectar directamente a eleição presidencial, conforme é reconhecido num relatório recentemente elaborado pela organização \International Crisis Group" (ICG).

De acordo com o relatório, reconhecido como factual de acordo com diplomatas estrangeiros acreditados na Nigéria, o conflito provocado pela disputa de terras matou 1.300 pessoas e fez deslocar 300 mil, o que equivale a seis vezes mais mortos do que os causados pelo grupo Boko Haram no primeiro semestre deste ano.

No documento, é referido que a concorrência pelo acesso à terra e aos recursos, agravada pela explosão demográfica, tornou-se na ameaça de segurança mais séria à paz da Nigéria.

Esta ameaça agravou-se no final do ano passado com a adopção de uma Lei que proíbe a transumância e a pastagem livre, visando favorecer a agricultura promovendo a construção de fazendas agro-pecuárias vedadas.

A entrada em vigor desta lei, em Novembro de 2017, provocou uma troca de argumentos entre as autoridades e o sindicato dos pastores que continuam a reivindicar uma vida nómada e exigem energicamente a sua revogação.

Na sequência desta troca de argumentos e perante o impasse em relação à eventual revogação da lei, várias comunidades rurais dos Estados do centro do país decidiram criar mecanismos de auto-defesa armada, o que provoca um ciclo de represálias que afectaram a produção agrícola, tendo como resultado o galopante aumento dos preços dos bens alimentares.