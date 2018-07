Mundo

Violência étnica mata mais que o terrorismo

Victor Carvalho

O agravamento da situação de instabilidade na Nigéria está a afectar o Governo e a comprometer, em particular, as ambições de Muhammadu Buhari conseguir os votos suficientes para um segundo mandato nas eleições que decorrerão em Fevereiro do próximo ano.

Esta nova espiral de violência, tem como rastilho o conflito étnico que opõe os pastores e agricultores no centro do país e que já matou seis vezes mais pessoas do que as acções que continua a ser desencadeadas pelo grupo terrorista Boko Haram.

Esta nova face do conflito nigeriano, gerador de uma enorme violência, pode afectar directamente a eleição presidencial, conforme é reconhecido num relatório recentemente elaborado pela organização “International Crisis Group” (ICG).

De acordo com o relatório, reconhecido como factual de acordo com diplomatas estrangeiros acreditados na Nigéria, o conflito provocado pela disputa de terras matou 1.300 pessoas e fez deslocar 300 mil, o que equivale a seis vezes mais mortos do que os causados pelo grupo Boko Haram no primeiro semestre deste ano.