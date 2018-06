Mundo

Violência faz mais de 200 mortos

Mais de 200 pessoas morreram devido à violência entre pastores muçulmanos peuls e agricultores cristãos que eclodiu durante o fim-de-semana no Estado do Planalto, no centro da Nigéria, segundo o governador do Estado, Simon Lalong.

Num discurso publicado ontem, o governador lamentou a “perda dolorosa de mais de 200 pessoas” que foram mortas por alegados membros do grupo étnico peul, numa onda de violência sectária que fez centenas de mortes desde o início do ano nos estados centrais da Nigéria.

O governador do Estado do Planalto, uma região historicamente volátil entre as comunidades cristãs e mu-çulmanas, recebeu na terça-feira o Presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, fortemente criticado há meses pela sua inércia em relação à crise nesta região.

Muhammadu Buhari, um ex-general do norte do país, rejeitou todas as acusações de que apoiaria a comunidade peul e muçulmana “por se parecer com eles.”

Lalong conseguiu, até agora, manter uma paz re-lativa no Estado de Planal-to e disse estar preocupado com “repetidos ataques que dão oportunidade a criminosos envolvidos em roubos de gado, saques, banditismo ou contrabando de armas de cometer esses crimes entre os cidadãos” do Estado.