Violência sectária alastra em Kaduna

Desaparecimento de jornalista saudita no cerne da política internacional

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohamed bin Salman, é “assassino”, “tó-xico” e encontra-se “fora de controle”. A afirmação é do senador republicano Lindey Graham, próximo de Donald Trump, que discordou do Presidente norte-americano e condenou com veemência a realeza saudita, afirmando que ela está por trás do desaparecimento e morte do jornalista Jamal Khashoggi, em Instambul, na Turquia.