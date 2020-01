Mundo

Voluntários civis ajudam a combater o terrorismo

Depois de mais um ataque armado, ocorrido quinta-feira, que fez, pelo menos, 36 mortos e três feridos, numa localidades da província de Sanmatenga, no Norte do Burkina Faso, o Governo lançou, hoje, um apelo para a colaboração das populações no reforço e manutenção da segurança nas comunidades, noticiou a AFP.

As Forças de Defesa e Segurança vão contar com o reforço de voluntários recrutados pelo Governo

Fotografia: DR

Segundo o ministro da Comunicação, Remis Fulgance Dandjinou, em comunicado, o Governo do Burkina Faso “soube com consternação e indignação da morte de 36 burkinabes, depois de um ataque terrorista”, na quinta-feira.

Face a estes “ataques repetidos” contra as populações, o Governo lançou um apelo a uma “franca colaboração com as forças de defesa e de segurança e um reforço da solidariedade entre os burkinabes”.

O parlamento tinha aprovado, um dia antes e por unanimidade, uma lei que permite o recrutamento de voluntários locais para a luta antiterrorista, que vão dispor de “armas ligeiras”.

Esta é uma decisão que visa também superar as perdas de soldados em ataques crescentes na África Ocidental.“A estratégia não é, porém, isenta de riscos. Os militares do Burkina Faso têm sido criticados por assassínios praticados em acções de combate ao extremismo islâmico, e a colocação de armas nas mãos de civis que não estão minimamente treinados poderia levar a mais abusos dos direitos humanos”, advertem os observadores.O ministro da Defesa, Cheriff Sy, disse, esta semana, que todos os civis recrutados passarão por duas semanas de treino, numa formação que vai desde aprender a usar armas até questões de disciplina.

“Não se trata de uma questão de fazer carne para canhão”, afirmou Cheriff Sy.

Pelo contrário, é preciso “evitar que estes voluntários se tornem milícias”, referiu ainda.Os voluntários devem ter 18 anos de idade e serão submetidos a uma avaliação moral antes de poderem servir, adiantou o ministro.

O governante explicou na altura que aos voluntários civis serão atribuídos alguns subsídios para a desmobilização, num esforço de ajuda à sua futura reintegração.

Os feridos beneficiarão de toda a assistência e benefícios enquanto estiverem ao serviço das Forças Armadas, acrescentou.

Os militares do Burkina Faso, com o treino e o apoio da França e dos Estados Unidos, têm lutado para conter a propagação do extremismo.

O ministro da Defesa disse que o uso de voluntários civis permitirá às Forças Armadas lançarem uma rede mais ampla de combate ao extremismo e reconheceu que havia falta de pessoal.

Durante anos, o Burkina Faso foi poupado ao extremismo islâmico que atingiu os países vizinhos Níger e Mali, onde foi necessária uma intervenção militar liderada pela França, em 2013, para retirar os 'jihadistas' do poder em várias cidades importantes.

Porém, em Janeiro de 2016, tornou-se também um alvo, com um primeiro ataque na capital, Ouagadougou, que matou pelo menos 30 pessoas num café popular entre cidadãos estrangeiros.

No ano seguinte, 18 pessoas foram mortas num restaurante turco na capital do Burkina Faso.

As mortes por ataques aumentaram drasticamente nos últimos anos, de cerca de 80 em 2016 para mais de 1.800 em 2019, de acordo com as Nações Unidas.

Os militares do Burkina Faso têm sido criticados por cometerem abusos na repressão e combate ao terrorismo e extremismo.

O Burkina Faso, fronteiriço do Mali e do Níger, está confrontado com ataques terroristas, que já provocaram mais de 750 mortos e 560 mil deslocados desde 2015. As forças de segurança do Burkina Faso, sub-equipadas e mal treinadas, não conseguem travar a espiral de violência terrorista.

Em todo o caso, reivindicaram uma série de sucessos nos últimos dois meses, garantindo que mataram cem membros daquelas milícias, durante várias operações.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), este género de ataques no Mali, no Níger e no Burkina Faso provocaram a morte a quatro mil pessoas em 2019.