Mundo

Winnie foi hospitalizada de emergência

Winnie Madikizela-Mandela, política, activista e segunda mulher do ex-Presidente sul-africano Nelson Mandela, está hospitalizada desde sábado com uma infecção que lhe afectou os rins, anunciaram ontem fontes da família.

Conhecida na África do Sul como a “mãe da nação”, Winnie Madikizela-Mandela, de 81 anos, foi transportada para o Hospital Milpark, em Joanesburgo, com um mal-estar geral, associado a uma dor numa perna e à perda de apetite.

A observação médica permitiu diagnosticar uma infecção que afectou os rins de Winnie Madikizela-Mandela, que “deverá permanecer no hospital uma semana”.

“Espera-se que recupere completamente. Está constantemente rodeada de familiares e com bom ânimo”, referiu a família, em comunicado. Winnie e Nelson Mandela estiveram casados desde 1956 e divorciaram-se em 1992, dois anos antes de o líder da luta anti-apartheid se ter tornado no primeiro Presidente negro do país.

Actualmente, Winnie Madikizela-Mandela continua a ser uma figura de referência dentro do Congresso Nacional Africano, partido no poder na África do Sul desde as primeiras eleições democráticas (1994).