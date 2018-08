Mundo

ZANU-PF elege seis deputados e MDC um

Guilhermino Alberto /Harare

A Comissão Eleitoral do Zimbabwe (CEZ) anunciou ontem, em Harare, os primeiros resultados das eleições harmonizadas de 30 de Julho (Presidenciais, legislativas e para o poder local). A ZANU-PF, de Emmerson Mnangagwa, elegeu seis deputados e o MDC, de Nelson Chamisa, um, contados os votos de sete distritos eleitorais de quatro províncias.

Militantes do partido no poder no Zimbabwe cantam vitória

Fotografia: DR

A CEZ esclareceu os jornalistas, que lotaram a sala de conferências do “The Rainbow Towers Hotel”, transformada em centro nacional de escrutínio, que os resultados das presidenciais só são divulgados depois de concluída a contagem dos votos dos dez círculos eleitorais do país. A lei eleitoral do Zimbabwe estabelece cinco dias para a apresentação dos resultados definitivos, contados a partir do fecho das urnas.

Antes mesmo da apresentação dos resultados preliminares pela Comissão Elei-

toral do Zimbabwe (CEZ), já o líder do MDC, Nelson Chamisa, reclamava para si e o seu partido, na conta no Twitter, uma “vitória brilhante”. “Estamos prontos para formar o novo governo”, escreveu Nelson Chamisa na mensagem publicada ontem de manhã na rede social.

Um membro da ZANU-PF considerou “imaturo” o pronunciamento público de Nelson Chamisa, porque a lei estabelece, claramente, que compete à Comissão Eleitoral divulgar o vencedor das eleições.As missões de observação da SADC, União Africana, União Europeia, IMBISA, COMESA, Commonwealth e Fórum Parlamentar da SADC apresentam hoje o relatório sobre a actividade realizada à volta das eleições gerais harmonizadas do Zimbabwe.

O chefe da Missão de Observação da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), Manuel Au-gusto, juntou ontem de ma-nhã, na sala Jacaranda 3 do “The Rainbow Towers Hotel”, todas as missões internacionais de observação, para partilha de informações sobre o trabalho realizado.

Em declarações ao Jornal de Angola e à Televisão Pública de Angola, o director do órgão de Defesa e Segurança da SADC, Jorge Cardoso, afirmou que o encontro serviu para uma abordagem geral sobre a gestão de todo o processo de observação eleitoral.

Jorge Cardoso ressaltou que a Missão da SADC observou com satisfação “a forma profissional” como o processo eleitoral foi conduzido pela Comissão Eleitoral do Zimbabwe (CEZ), destacando igualmente a maturidade cívica demonstrada pelos zimbabweanos durante a votação.A Missão da SADC observou atentamente a abertura das assembleias de voto, votação, encerramento e contagem dos votos em todos os dez círculos eleitorais do país.

Ao princípio da noite de ontem, Manuel Augusto juntou, no “The Rainbow Towers Hotel”, todos os 63 observadores dos 11 Estados da SADC destacados pelo país, para um balanço geral do trabalho realizado.

As eleições presidenciais contaram com 23 candida-tos, mas os favoritos são o ac-tual Presidente Emmerson Mnangagawa, 75 anos, e Nelson Chamisa, 40 anos, líder do Movimento para a Mudan-ça Democrática (MDC, na sigla em inglês).

Dos 5,6 milhões de eleitores, 75 por cento votaram, segundo dados divulgados pela Comissão Eleitoral do Zimbabwe (CEZ).