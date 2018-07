Mundo

ZANU-PF vai hoje a votos sem o apoio de Mugabe

Guilhermino Alberto | Harare

No dia dedicado à reflexão e proibido a pronunciamentos políticos, a ZANU-PF e o seu candidato às presidenciais, Emmerson Mnangagwa, não podiam receber pior notícia.

Zimbabweanos escolhem hoje o futuro naquela que é tida como a votação mais participativa de sempre desde que o país ascendeu à independência

Fotografia: DR

Robert Mugabe, de quem se dizia estar em Singapura para tratamento médico, quebrou o silêncio e convidou ontem a imprensa em casa, em Harare, para dizer, de viva voz, que não vota naqueles que o derrubaram e continuam a atormentar-lhe a vida. O ex-Presidente do Zimbabwe e da União Nacional Africana do Zimbabwe-Frente Patriótica (ZANU-FP) assegurou que o seu voto hoje não vai para o sucessor, Emmerson Mnangagwa, não afastando a possibilidade de votar no líder do MDC, Nelson Chamisa, que, disse, “vai muito bem” nos comícios que realizou até ao fim da campanha eleitoral, no sábado. “Não posso votar naqueles que me têm maltratado, farei a minha escolha entre os outros 22 candidatos”. Um membro da ZANU-FP contactado pelo Jornal de Angola no “The Rainbow Towers Hotel”, local que acolhe as missões internacionais de observação eleitoral e escolhido para centro de escrutínio das eleições gerais harmonizadas (Presidenciais, legislativas e autárquicas), disse, visivelmente inconformado, que o pronunciamento público de Robert Mugabe, num dia em que as forças políticas estão proibidas, por lei, de fazer propaganda eleitoral, foi um autêntico “balde de água fria” para o partido no poder e para o candidato Emmerson Mnangagwa. “Não podia vir na pior altura este pronunciamento de quem foi Presidente do partido e da República durante anos seguidos”, disse a fonte ao Jornal de Angola. Observadores das várias missões, que não se quiseram identificar, porque impedidos por força da lei, não duvidam que o pronunciamento do ex-Presidente do Zimbabwe vai retirar hoje muitos votos à ZANU-PF e a Emmerson Mnangagwa.

Votação abre às sete sob o olhar atento de mais de quatro mil observadores

A votação para as eleições gerais no Zimbabwe iniciam-se às 7h00 de hoje (6h00 em Angola) e encerram às 19h00 locais (18h00 em Angola).

De acordo com a Comissão Eleitoral do Zimbabwe (ZEC na sigla em inglês), para a segurança dos 5,6 milhões de eleitores nas dez províncias do país foram mobilizados 71 mil agentes das forças de defesa e segurança.

Considerada a votação “mais participativa de sempre”, desde que o Zimbabwe ascendeu à independência do Reino Unido em 18 de Abril de 1980, as mais de dez mil assembleias de voto estão a ser “escrutinadas” por mais de 4500 observadores de 42 países.

Estão destacados nos dez círculos eleitorais do país observadores da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), União Africana, Organização das Nações Unidas, União Europeia, Mercado Comum da África Oriental e Austral (COMESA) e da Associação Inter-regional dos Bispos da África Austral (IMBISA).

Segundo a Comissão Eleitoral do Zimbabwe, para os 210 lugares do Parlamento concorrem 246 candidatos independentes, 64 dos quais inscritos em Harare, 31 em Manicalandia e 30 em Mashonolandia.

Dos 23 concorrentes às presidenciais, um candidato anunciou sexta-feira a sua desistência, mas o nome continua no boletim de voto.

Dos 5,6 milhões de eleitores inscritos, 53 por cento são mulheres, mas dos 1644 concorrentes aos lugares electivos, apenas 241 são mulheres (14,4 por cento). Para o processo de votação, a Comissão Eleitoral do Zimbabwe (ZEC) recrutou 130 mil pessoas. Os cadernos eleitorais, afixados ontem nas 10.985 assembleias de voto, foram elaborados pela ZEC. O órgão responsável pela realização de eleições no Zimbabwe anunciou que 7.200 eleitores já votaram por correio. Trata-se do pessoal envolvido no asseguramento das eleições, nomeadamente agentes dos órgãos de defesa e segurança.

Ontem, a missão de observação da SADC, liderada pelo angolano Tete António, convidou todas as outras missões internacionais de observação para “concertar posições” sobre o processo eleitoral. Em declarações à imprensa angolana, em Harare, o director do Órgão de Defesa e Segurança da SADC, Jorge Cardoso, disse que foi um encontro de concertação, que acontece sempre entre as várias equipas de observação em véspera de eleições. “O objectivo é criar um mecanismo para a partilha de informação relativamente à observação do processo eleitoral, sobretudo para aferir sobre as condições técnicas da gestão do processo e da situação política em que as eleições decorrem”, disse Jorge Cardoso.

A lei eleitoral do Zimbabwe proíbe, no dia de reflexão, aos partidos e aos candidatos às eleições gerais actos susceptíveis de prefigurar propaganda política. Além da proibição de propaganda política nesse dia, a lei estabelece contenção no próprio dia da votação – dia em que a propaganda eleitoral também é proibida –, apelando aos candidatos que se abstenham de quaisquer actuações que possam constituir propaganda eleitoral, como as habituais declarações pós-votação à comunicação social.

As leis eleitorais proíbem a prática de quaisquer actos que, directa ou indirectamente, possam consubstanciar propaganda eleitoral, por qualquer meio, até ao fecho das urnas.

Até ao envio desta matéria, a imprensa angolana em Harare ainda não tinha a informação do local onde os dois principais concorrentes, Emmerson Mnangagwa e Nelson Chamisa, vão votar.