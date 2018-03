Mundo

Zimbabwe já recuperou 591 milhões de dólares

Victor Carvalho

O Banco Central do Zimbabwe anunciou na segunda-feira que havia recebido um total de 591 milhões de dólares ao abrigo de uma directiva do Presidente Emmerson Mnangagwa para que as pessoas, singulares ou colectivas, que tivessem enviado ilegalmente dinheiro para o estrangeiro, procedessem num prazo de três meses ao seu repatriamento voluntário.

Chefe de Estado divulga lista com nomes de individualidades que podem sofrer sanções

Fotografia: dr

Acontece que o prazo expirou no passado fim de sema-na, tendo a mesma instituição bancária informado que segundo dados recolhidos faltam ainda recuperar 827 milhões de dólares.

O Presidente Mnangagwa falou na segunda-feira sobre o assunto, tendo dito que aqueles que não procederam ao repatriamento voluntário do dinheiro que enviaram ilegalmente para o exterior do país, serão a partir de agora acusados dos crimes de branqueamento de capitais, tráfico ilícito de divisas e corrupção, sujeitando-se a denúncias públicas e a verem confiscados os bens que eventualmente tenham no interior do Zimbabwe.

Mnangagwa, neste pronunciamento, anunciou também a divulgação de uma lista com 1.800 nomes de empresários, industriais, proprietários de minas, pequenos comerciantes, entidades públicas e igrejas acusados de terem enviado ilegalmente dinheiro para o estrangeiro e de ainda não o terem repatriado.

Entre essas pessoas estão numerosos empresários chineses que operam na indústria dos diamantes e o Gabinete de Indigenização, criado por Robert Mugabe para financiar o empresariado negro do país, em especial os antigos combatentes.

A lista destes nomes que já está a circular na imprensa local, está dividida em três grupos: empresas exportadoras, companhias que beneficiaram de créditos bancários para importações de bens que nunca chegaram ao país e homens de negócios e público em geral, que colocaram dinheiro no exterior de modo irregular.

No tocante às empresas, as mais importantes são a Associação Africana de Minas, a Mina de Marangue e a Jinan Mining, alegadamente onde membros do anterior Governo têm investidos um total de 150 milhões de dólares.

De referir que esta lista foi elaborada pelos serviços de inteligência do Zimbabwe, com base em informações colhidas junto de congéneres internacionais e pelos canais diplomáticos, que a partir de agora terão um trabalho fundamental no processo de recuperação dos capitais que ainda se encontram no estrangeiro e para onde foram transferidos de modo ilegal.



ONU apoia eleições

Uma parte substancial da verba agora arrecadada com esta fase do processo de repatriamento voluntário de capitais, vai ser usada na preparação das próximas eleições, que deverão decorrer em Julho deste ano.

As Nações Unidas manifestaram já o apoio ao plano do Zimbabwe para convocar eleições para Julho e que constitui o primeiro grande teste a Emmerson Mnangagwa, Vice-Presidente do Governo de Mugabe, que assumiu a liderança interina do país em Novembro.

O responsável do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Achim Steiner, disse no fim de semana que as eleições são determinantes para definir o futuro do Zimbabwe.

Actualmente decorre o processo de recolha de dados biométricos dos zimbabweanos e que foi iniciado em Ou-tubro. Cerca de 5,5 milhões de eleitores já se registaram para votar.

Durante uma visita a Harare, a capital do país, o enviado da ONU sublinhou este fim-de-semana que o Zimbabwe só pode atingir o desenvolvimento económico com um Governo estável e eleito democraticamente.

No encontro que manteve com o Presidente Mnangagwa, Achim Steiner sublinhou a ideia de que o país precisa de reanimar a sua economia, prosseguindo com o plano de reformas actualmente em curso de modo a criar um bom ambiente de negócios.

Para relançar a economia, Emmerson Mnangagwa quer o investimento estrangeiro, mas para isso precisa de consolidar o seu programa de reformas e de aguardar que a União Europeia e os Estados Unidos levantem as sanções impostas com o objectivo de forçar Robert Mugabe a abandonar o poder.

Por várias vezes, tanto a União Europeia como os Estados Unidos já disseram que ainda é cedo para levantar essas sanções, considerando ser necessário que primeiro o Governo dê sinais positivos aprovando legislação que permita a criação de condições para o investimento estrangeiro e para a recuperação da economia.

Neste momento não se acredita no Zimbabwe que as sanções possam ser levantadas antes da realização das próximas eleições.