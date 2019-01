Mundo

Zimbabwe prepara uma lei para estabelecer a paz social

Victor Carvalho

Uma iniciativa do Parlamento do Zimbabwe permite que até ao dia 25 de Janeiro a população se possa pronunciar, por escrito, sobre uma lei que tem como objectivo estabelecer as bases que vão nortear as acções do Go-verno sobre as questões sociais e económicas e com as discussões entre os diferentes parceiros sociais, nomeadamente o Governo, o patronato e os sindicatos.

O projecto social foi prometido pelo próprio Presidente do Zimbabwe, Emerson Mnangagwa

De acordo com um comunicado do Parlamento, os zimbabweanos poderão expressar livremente os seus pontos de vista sobre essa legislação tripartida até ao dia 25 de Janeiro, para depois dessa data terem início os debates públicos que resultarão na configuração da lei.

Essa proposta, que está agora em consulta pública, foi anunciada no jornal oficial e fornece as bases para consultas entre as três partes sobre questões sócio-económicas, um projecto prometido pelo Presidente Em-

merson Mnangagwa quan-do inaugurava a nona legislatura em Setembro do ano transacto.

Num comunicado emitido pelo Parlamento, é sublinhado que este processo consultivo vem contemplado na Constituição do Zimbabwe e visa permitir uma ampla participação democrática de toda a população na gestão da estratégia do organismo que vai zelar pela paz social no país.

O órgão tripartido a ser criado com base na futura lei, terá a responsabilidade de consultar e negociar questões sociais e económicas que serão apresentadas ao Governo para discutir contratos sociais e para promover a cooperação entre os seus integrantes e outros sectores relevantes para formular e implementar políticas ligadas a estas matérias, tendo a obrigatoriedade de todos os acordos serem obtidos por consenso.

A lei estabelece que o Go-verno deve nomear os seus representantes, enquanto os sindicatos e os empregadores escolherão sete dos seus membros, respectivamente.

A composição do órgão será completada com a selecção de dois observadores em representação do Conselho de Consumidores e do Fó-rum Nacional de Assessoria Económica.



Descobertos depósitos de gás e petróleo

Esta consulta pública, a primeira que é feita no país, decorre numa altura em que o Presidente Emmerson Mnangagwa anunciou a descoberta no norte do país de “promissores” depósitos de gás e petróleo.

A descoberta foi feita na sequência de trabalhos de prospecção realizados por uma empresa australiana durante dois anos, decorrendo agora a avaliação sobre se esses depósitos são suficientemente promissores para que possam ter uma exploração comercial.

Emmerson Mnangagwa, ao anunciar a descoberta, não escondeu o seu evidente entusiasmo, uma vez que ela pode contribuir decididamente para ajudar a vencer o combate contra a grave crise económica que perdura no país há quase uma década.

Uma das sequências dessa crise tem resultado em sucessivos cortes de energia eléctrica, uma vez que o Zimbabwe não tem honrado os seus compromissos com Moçambique, país de que recebe frequentemente abastecimento energético.

O ministro das Minas, Winston Chitando, pormenorizou um pouco mais os contornos desta descoberta, sublinhando que os depósitos encontram-se numa localidade situada 240 quilómetros a norte de Harare, perto da fronteira com Mo-çambique, precisamente na zona onde há 25 anos uma outra empresa petrolífera tinha realizado trabalhos de prospecção.

Na altura, esses trabalhos foram interrompidos, pois os especialistas consideraram que a potencial quantidade de gás e petróleo dos depósitos não tinha um valor comercial que justificasse os investimentos necessários para o arranque da exploração.

Até ao momento, o Zimbabwe apenas explorava minas de diamantes e de platina, sendo com elas que conseguia gerir uma economia periclitante e que nunca conseguiu resistir aos elevados índices de corrupção que faziam com que mais de metade das verbas arrecadadas nunca entrassem nos cofres do Estado.