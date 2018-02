Mundo

Zimbabwe reabre as terras para os fazendeiros brancos

Victor Carvalho

O Governo zimbabewano acaba de divulgar as bases fundamentais do seu plano de recuperação económica para os próximos seis meses. Um dos pontos que prevê resultados mais imediatos é a reabertura da possibilidade dos fazendeiros brancos reocuparem as terras que lhes foram expropriadas por um decreto lei assinado por Robert Mugabe

Na sequência da aprovação do Orçamento Geral do Estado para 2018, o Governo zimbabweano acaba de divulgar algumas das bases em que assentará todo o esforço de recuperação económica do país para os próximos seis meses.

A opção por um programa a médio prazo prende-se com o facto do Governo actualmente em funções ter um carácter transitório, que se esgota com a realização de eleições previstas para Junho deste ano.

