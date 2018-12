Mundo

Zimbabwe recusa extradição da antiga Primeira-Dama

As autoridades do Zimbabwe anunciaram que não vão extraditar a antiga Primeira-Dama do país, Grace Mugabe, alvo de um mandado de detenção sul-africano pela alegada agressão a uma modelo em Joanesburgo, em 2017.

Fotografia: DR

Nós não gostamos de vê-la a ser perseguida ou maltratada”, referiu Energy Mutodi, vice-ministro da Informação.

“O incidente ocorreu enquanto Grace Mugabe beneficiava de imunidade diplomática. Não podem voltar atrás e continuar agora. Nós não apoiamos a extradição”, acrescentou.

Na quarta-feira, as autoridades sul-africanas emitiram um mandado de detenção contra a ex-Primeira-Dama do Zimbabwe. Em finais de Julho, a Justiça sul-africana determinou que é inconstitucional a imunidade diplomática concedida a Grace Mugabe, que a impedia de ser julgada pela alegada agressão a uma modelo com um fio eléctrico, em 2017.

A imunidade diplomática protegeu a antiga Primeira-Dama de uma denúncia por alegadamente agredir a modelo Gabriella Engels, em Joanesburgo.

A decisão tinha sido contestada perante a Justiça, tanto pela própria vítima como por outras organizações e partidos da oposição.De acordo com a agência EFE, as partes argumentaram que a imunidade diplomática de Grace Mugabe deveria ter cessado quando o marido, Robert Mugabe, deixou a Presidência em Novembro do ano passado.

