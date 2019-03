Mundo

Agência da ONU fala em 40 crianças mortas no conflito

Um total de 40 crianças morreu desde Março de 2018, quando começaram os protestos em Gaza ao longo da fronteira com Israel e que resultaram em confrontos com o Exército israelita, informou ontem o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

Desde 30 de Março de 2018, as manifestações contra o bloqueio israelita, denominadas “Grande Marcha de Retorno”, são organizados todas as sextas-feiras em Gaza, perto da barreira (na fronteira com Israel) fortemente guardada pelo Exército israelita.

Os manifestantes palestinianos protestam contra o bloqueio israelita e pelo retorno de refugiados palestinianos expulsos ou que deixaram as suas terras quando houve a criação do Estado de Israel em 1948.

“Durante os últimos 12 meses, 40 crianças foram mortas durante as manifestações”, disse Geert Cappelaere, director regional da UNICEF para o Médio Oriente e Norte de África, de acordo com um comunicado da ONU.