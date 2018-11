Mundo

Agenda adia cimeira entre Putin e Trump

Os Presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e dos Estados Unidos, Donald Trump, não se vão reunir à margem das cerimónias do fim da Primeira Guerra Mundial, que ocorrem no final de semana em Paris, confirmou ontem o Kremlin.

Fotografia: DR

O porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, disse à imprensa local, que os dois estadistas vão aproveitar as cerimónias para acordarem outra data para o encontro.

"Em Paris estarão muitos chefes de Estado e Governo, que terão uma agenda muito apertada, com muitos eventos oficiais e de protocolo", disse o porta-voz.

Donald Trump tinha anunciado na segunda-feira, que “provavelmente” não ia en-contrar-se com o homólogo russo , em Paris, que o encontro entre ambos pode ter lugar na cimeira do G20, na Argentina, no final do mês.

Segundo o porta-voz do Kremlin, “efectivamente, chegou-se a um acordo de que seria complicado realizar a cimeira” em Paris, ambos os mandatários vão ver-se “de uma outra forma”, para falar da reunião que possivelmente vai realizar-se em Buenos Aires, na Argentina, durante o encontro do G20.

Putin e Trump vão estar presentes no dia 11 de Novembro, em Paris, para as cerimónias do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial, convidados pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, especulou-se sobre um breve encontro bilateral na capital francesa.

Os dois mandatários viram-se, pela primeira vez, na última cimeira do G20 que se realizou em Julho de 2017, na cidade de Hamburgo, realizou-se uma única cimeira um ano depois, em Helsínquia.

Previamente, o porta-voz do Kremlin tinha adiantado que Putin e Trump não iam ter uma reunião alargada em Paris, diferente do encontro "prolongado e substancioso" que se planeia para Buenos Aires (Argentina).