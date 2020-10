Mundo

Agentes dos serviços secretos americanos expressam descontentamento com Trump

No domingo, o Presidente americano saiu do hospital num veículo para acenar aos seus apoiantes. De acordo com o Washington Post, a decisão de Trump foi motivada pelas declarações do seu chefe de gabinete, Mark Meadows, que pintou uma imagem negativa da saúde do Presidente. Estas palavras enfureceram Trump, que detesta a ideia de ser visto como fraco ou ineficiente.

Fotografia: DR

O veículo SUV utilizado para a sessão fotográfica estava equipado com vidros à prova de bala e protecção contra ataques químicos. Dentro do carro, Trump foi acompanhado por dois agentes dos serviços secretos. Os agentes estavam a usar equipamento pessoal de protecção completo, que incluía máscaras e viseiras. O Presidente utilizou apenas uma máscara.

“Quando vi as imagens nos jornais, fiquei completamente chocado”, disse Bill Pickle, um veterano dos serviços secretos americanos, ao Business Insider. “É difícil de acreditar que alguém infectado possa entrar num veículo apenas com uma máscara. As mãos dele nem sequer estavam tapadas. É um ato egoísta.”

Um agente dos serviços secretos que trabalha com o Presidente disse à CNN que os dois agentes que estavam no carro terão de ficar em quarentena. “Isto nunca devia ter acontecido. Eu não quereria estar com eles agora”, afirmou o próprio. “Nós não somos descartáveis.”

Matt Chandler, ex-chefe de gabinete do Departamento da Administração Interna da presidência de Obama, afirmou que se tratava de um “calculismo político insensível, que colocou os agentes dos serviços secretos em risco de forma desnecessária”.

Há cada vez mais descontentamento entre os agentes dos serviços secretos devido à indiferença do Presidente perante a Covid-19. Vários agentes já testaram positivo depois de viajarem com Trump em acções de campanha nos últimos meses. “Ele já nem finge que quer saber”, desabafou um agente depois de Trump sair do hospital para acenar aos seus apoiantes.

Os médicos não ficaram convencidos com a mera utilização de máscara por Trump dentro do veículo. “As máscaras ajudam, mas não são um campo de força impenetrável”, tweetou Saad B. Omer, Director do Instituto para a Saúde Global de Yale.

James Phillips, professor de medicina na Universidade George Washington, também recorreu ao Twitter para expressar o seu descontentamento: “Todas as pessoas que estiveram no veículo terão de ficar de quarentena durante 14 dias. Elas podem morrer. Pelo teatro político. Foram comandadas por Trump para pôr as suas vidas em risco, pelo teatro. Isto é uma loucura.”

Passado uns minutos, Phillips acrescentou que “o risco de transmissão de covid-19 dentro do veículo é do mais elevado nível, a seguir aos procedimentos médicos. A irresponsabilidade é assustadora. Os meus pensamentos estão com os agentes dos serviços secretos que tiveram de alinhar nisto”.