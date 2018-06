Mundo

AIEA está pronta para verificações

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) está "pronta para realizar quaisquer actividades de verificação" sobre os complexos nucleares norte-coreanos, afirmou ontem o secretário-geral do organismo, que saudou o resultado da cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un.

Fotografia: DR

“A AIEA está pronta para realizar quaisquer actividades de verificação na Coreia do Norte, que os países envolvidos possam requerer”, declarou Yukiya Amano num comunicado.

Yukiya Amano congratula-se com o documento assinado pelos dirigentes norte-americano e norte-coreano sobre a desnuclearização da península coreana.

O Presidente dos Estados Unidos e o líder norte-coreano realizaram uma cimeira histórica em Singapura, no final da qual Donald Trump disse estar preparado para iniciar uma nova etapa nas relações com a Coreia do Norte e que Kim Jong-un se comprometeu com a desnuclearização completa do arsenal de Pyongyang.

O país asiático abandonou no final de 2002 o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) e, após o fracasso das negociações a seis (Estados Unidos, China, Japão, Rússia e as duas Coreias), os inspectores da AIEA foram expulsos em 2009.

Desde então, a AIEA vigia apenas através de imagens de satélite e de outras fontes se-cundárias as actividades nu-cleares da Coreia do Norte, que desenvolveu um número não determinado de bombas atómicas e realizou seis ensaios.