Ajuda internacional determina o sucesso

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, afirmou ontem que os guineenses deixaram que a crise política no país tomasse contornos internacionais, pelo que a solução terá que vir de fora.

Chefe de Estado guineense José Mário Vaz admitiu ser incapaz de resolver a crise

Fotografia: Iissouf Sonogo

“Como sabem, nós, na Guiné-Bissau, internacionalizamos o nosso conflito, significa que também a solução será internacionalizada”, defendeu o líder guineense, em declarações aos jornalistas no aeroporto de Bissau, de partida para duas cimeiras africanas na Etiópia.

José Mário Vaz assiste à conferência de líderes da Comunidade Económica da África Ocidental (CEDEAO), que, num primeiro momento, vai debater a distribuição e o preenchimento de postos de comissários na organização e depois a crise política na Guiné-Bissau.

A organização sub-regional ameaça aplicar sanções aos políticos guineenses que estejam a impedir a implementação do Acordo de Conacri, um documento que propôs para a saída da crise, mas que há mais de cerca de dois anos não tem sido aplicado na prática.

O acordo visa, essencialmente, a escolha de uma figura de consenso para primeiro-ministro e que possa merecer a confiança do Chefe do Estado.

O Presidente guineense afirmou que tem sido sua luta fazer com que os problemas fossem resolvidos a nível interno. “O destino da Guiné-Bissau deve estar nas mãos dos seus próprios filhos”, observou José Mário Vaz, exortando os países da sub-região a cuidarem dos seus problemas.

“Cada um deve cuidar do seu país e nós também devemos fazer o mesmo em relação ao nosso país”, sublinhou o líder guineense, remetendo para o seu regresso todas as informações sobre o que se passou nas duas cimeiras.

O Presidente guineense deve regressar a Bissau amanhã. Os partidos na oposição estão apreensivos quanto ao último posicionamento do Presidente sobre a melhor forma de ultrapassar a crise política, “considerando que José Mário Vaz é apontado em alguns círculos internos como o principal obstáculo a uma solução pafícica para o país”.



Congresso suspenso



Um tribunal regional da Guiné-Bissau ordenou a suspensão do congresso do PAIGC, principal partido no Parlamento, atendendo uma providência cautelar intentada por um grupo de militantes, disse ontem à Lusa fonte partidária.

Segundo a fonte, a decisão do tribunal regional de Bissorã, que cobre toda zona norte da Guiné-Bissau, vai parar com o processo que ia levar a realização do nono congresso do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde.

O congresso devia arrancar na próxima terça-feira e decorrer até ao dia 4 de Fevereiro. A fonte do partido disse à Lusa que “a situação está a ser analisada” e só depois há um pronunciamento. De acordo com a fonte do PAIGC, os autores da providência cautelar - militantes de várias zonas das regiões de Oio e Cacheu, norte da Guiné-Bissau -, “alegaram terem sido injustamente excluídos das listas de delegados” ao congresso. O PAIGC realizou conferências de base entre os meses de Novembro e Dezembro para a escolha dos 1261 delegados ao congresso.

O partido vive momentos de uma profunda crise interna com militantes e dirigentes divididos em dois grupos. Uns apoiantes da direcção outros alinhados com os 15 deputados expulsos do partido em 2015, acusados de indisciplina partidária.