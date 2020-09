Mundo

Al Qaeda ameaça atacar semanário “Charlie Hebdo”

A Al Qaeda voltou a ameaçar a redacção da revista satírica francesa Charlie Hebdo, por reeditar as caricaturas do profeta Maomé, quando decorre o julgamento de suspeitos no envolvimento do atentado à publicação, em Janeiro de 2015.

Fotografia: DR

A informação foi avançada pelo grupo norte-americano SITE, especialista no acompanhamento destas organizações extremistas. A operação contra a revista Charlie Hebdo “não foi um incidente pontual”, avisou aquela organização, em texto divulgado ontem, onde evoca os “heróicos irmãos Kouachi”, autores do ataque, que reivindicaram em nome da Al Qaeda no Iémen, antes de serem abatidos pelas forças da ordem.

Para marcar a abertura do julgamento, em Paris, dos autores dos ataques contra Charlie Hebdo, polícias e um minimercado judeu, que provocaram 17 mortos na capital francesa, a revista satírica colocou na sua capa as caricaturas de Maomé que tinham feito desta publicação semanal um alvo destes extremistas.

A Al Qaeda acusa o Presidente francês, Emmanuel Macron, de ter dado “a autorização” a esta reedição. “Se a vossa liberdade de expressão não respeita qualquer limite, preparem-se para se confrontarem com a liberdade das nossas acções”, ameaçou a organização fundada por Osama Bin Laden, na revista divulgada um dia após os 19 anos dos atentados de 11 de Setembro de 2001 contra os Estados Unidos, realizados por este grupo.