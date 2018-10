Mundo

Al-Shabab reivindica morte de espiões internacionais

O grupo terrorista Al-Shabab, sedeado na Somália, reivindicou a execução de cinco pessoas que alegam trabalhar para os serviços secretos britânicos e norte-americanos.

Fotografia: DR

De acordo com um website do grupo terrorista, as pessoas que foram executadas forneciam aos serviços secretos britânicos e norte-americanos informações relacionadas com pessoas que residiam no Reino Unido e nos Estados Unidos mas apoiavam a organização.

Os cinco homens, com idades compreendidas entre os 22 e os 36 anos, foram executados na praça pública numa área que se encontra sob controle dos terroristas.

Até ao momento, nem ingleses nem norte-americanos comentaram esta situação, mas as autoridades da Somália anunciaram que o grupo Al-Shabab matou três professores não islâmicos que leccionavam numa escola junto à fronteira com o Quénia, não sendo de descartar a possibilidade de serem alguns dos referidos espiões executados pelos terroristas.

Neste momento, encontram-se na Somália cerca de 500 militares norte-americanos e um número não quantificado de britânicos envolvidos na luta contra o terrorismo protagonizado pelo Al-Shabab.

Nos últimos anos, a aviação norte-americana tem efectuado diversos ataques contra bases dos terroristas, sustentada pela força Africom estabelecida em 2007 para a realização de operações no continente africano.