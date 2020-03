Mundo

Alassane Ouattara descarta candidatura às presidenciais

O Presidente da Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, anunciou, ontem, em Yamoussoukro, que não se candidatará às eleições presidenciais de Outubro de 2020.

O actual Chefe de Estado ivoiriense sai da corrida eleitoral

"Anuncio-vos solenemente que decidi não ser candidato às eleições presidenciais de 31 de Outubro de 2020 e transferir o poder a uma geração mais jovem", disse Alassane Ouattara aos membros do Senado e da Assembleia Nacional, reunidos numa sessão parlamentar extraordinária.

Segundo a AFP, o anúncio, feito no final de um discurso de cerca de 30 minutos, foi saudado com aplausos estrondosos dos deputados, mas também de centenas de estudantes convidados para assistirem ao Congresso.

“Presidente! Prési! Obrigado! Obrigado! Obrigado! Obrigado", cantavam alguns jovens. Com 78 anos, Ouattara está a cumprir o segundo mandato, depois de ter sido eleito em 2010 e reeleito em 2015.

Em finais de 2019, o Presidente ivoiriense admitiu a possibilidade de se apresentar às eleições, num claro desafio aos que reprovavam essa hipótese, que a Constituição não permite.

Em Janeiro, o Chefe de Estado anunciou a intenção de promover uma emenda à Constituição durante o primeiro trimestre deste ano e reiterou que poderia ser candidato, tendo referido que ninguém seria impedido de se apresentar à corrida para a Presidência.

O clima político é tenso na Côte d’Ivoire, antes das eleições presidenciais marcadas para Outubro, que serão realizadas dez anos após a crise pós-eleitoral de 2010-2011, que deixou três mil mortos. As eleições municipais e regionais de 2018 foram marcadas pela violência.

Por enquanto, o ex-líder rebelde, Guillaume Soro, actualmente a residir em França, depois de preso na Côte d’Ivoire, é o único que anunciou a candidatura. O ex-Presidente Henri Konan Bédié, que terá 86 anos na altura das eleições, não excluiu a possibilidade de se candidatar.