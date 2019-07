Mundo

Alemanha afasta possibilidade de envio de tropas para a Síria

O Governo alemão descartou ontem o envio de tropas terrestres para a Síria no quadro das forças internacionais que combatem a organização extremista Estado Islâmico, apesar do pedido dos Estados Unidos.

Segundo o porta-voz do Governo de Berlim, Steffen Seibert, a Alemanha vai continuar a colaborar no âmbito da coligação que combate o grupo Estado Islâmico com os mesmos recursos usados até ao momento: com aviões de observação e instrutores militares em território iraquiano. “Quando digo que o plano do Governo é continuar com as medidas actuais na luta contra o Estado Islâmico, é evidente que, no quadro destas medidas, não se inclui o envio de forças terrestres”, disse Seibert. O responsável pela Comissão Especial dos EUA na luta contra o EI na Síria pediu, no fim-de-semana, que as tropas alemãs substituíssem os soldados norte-americanos no terreno. O líder do grupo parlamentar da CDU (democratas-cristãos), Ralph Brinkhaus, manifestou cepticismo sobre o assunto e recordou que o partido não dispõe da maioria parlamentar necessária para uma medida desta natureza.