Alemanha anuncia retirada parcial de tropas do Iraque

As forças armadas alemãs anunciaram, ontem, a retirada de parte dos soldados actualmente estacionados no Iraque em missões de formação e a transferência para a Jordânia e para o Koweit, devido às tensões na região.

Além da Alemanha, a NATO também anuncia saída do Iraque

O contingente alemão baseado em Bagdad e em Taji, a norte da capital iraquiana, com cerca de 30 pessoas, vai ser “provisoriamente reduzido” e os soldados vão ser transferidos para o vizinho Koweit e para a Jordânia, disse um porta-voz do Ministério da Defesa alemão.

Num anúncio semelhante, a NATO também informou sobre a retirada temporária de parte da sua força do Iraque, depois de ter suspendido a missão de treino de militares iraquianos, no meio da escalada de tensão no Médio Oriente.

A decisão de Berlim e da Aliança Atlântica surge num contexto de fortes tensões entre os Estados Unidos e o Irão, na sequência do assassinato do general iraniano Qassem Soleimani, num ataque aéreo norte-americano, no domingo, em Bagdad.

Esta deslocação de tropas vai “começar em breve”, disse o porta-voz alemão, sem adiantar uma data ou o número exacto de soldados envolvidos. Além dos militares baseados em Bagdad e nas proximidades da capital do Iraque, a Alemanha conta ainda com tropas no Curdistão iraquiano, também em missões de treino das forças de segurança locais.

No total, Berlim conta actualmente com cerca de 120 militares no país, no âmbito da coligação internacional contra o grupo Estado Islâmico (EI).