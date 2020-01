Mundo

Alemanha defende acordo nuclear de 2015 com Irão

A Alemanha, signatária do acordo internacional de 2015 sobre o nuclear iraniano, continua a defender que o pacto deve ser salvo, disse ontem um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiro alemão.

Fotografia: DR

Esta reafirmação de Berlim surge depois de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter apelado às potências mundiais para renunciarem ao pacto e de o representante da União Europeia na ONU, Olof Skoog, ter reafirmado perante o Conselho de Segurança o compromisso da UE com o acordo.

“Há pontos de vista diferentes em relação ao acordo nuclear entre os Estados Unidos e os países europeus”, disse o porta-voz.

“Queremos usar todas as possibilidades que o acordo oferece para avançar para uma solução diplomática. O nosso objectivo é salvar o acordo, uma vez que continuamos convencidos de que é o instrumento certo para impedir o Irão de se dotar de uma eventual arma nuclear”, frisou.

O porta-voz encorajou o Irão a “regressar aos compromissos” e a renunciar ao que apresentou no domingo como a “quinta e última fase” do seu plano de redução dos compromissos em matéria nuclear, afirmando que já não se sente obrigado a respeitar qualquer limite em relação “ao número de centrifugadoras”.

O acordo nuclear assinado em 2015 entre o Irão e potências internacionais permitiu o levantamento de parte das sanções internacionais ao país em troca do compromisso de Teerão de que o seu programa nuclear tem fins pacíficos. O acordo nuclear foi concluído entre o Irão e o grupo 5+1, constituído pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (EUA, Rússia, China, França e Reino Unido) e a Alemanha.

Mas em Maio de 2018, Donald Trump anunciou que os Estados Unidos se retiravam do acordo e voltavam a aplicar sanções ao Irão.

Entre outras disposições, o acordo limita o número de centrifugadoras (utilizadas para enriquecer o urânio) de que o Irão pode dispor a 6.104, contra 20 mil que tinha antes da aplicação do pacto.