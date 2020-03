Mundo

Alemanha: Governo proíbe grupo ligado à extrema-direita

O ministro do Interior alemão, Horst Seehofer, proibiu e dissolveu, ontem, um grupo ligado aos círculos do "Reichsbürger” (Cidadãos do Reich), movimento de extrema-direita que não reconhece a actual soberania da Alemanha.

Ministro do Interior alemão, Horst Seehofer.

Fotografia: DR

Quatrocentos agentes realizaram ontem de manhã buscas em 10 Estados federais em casas de 21 membros daquele grupo, que se auto-domina "Geeinte deutsche Völker und Stämme" (povos e tribos alemãs unidas) e de outro grupo “Osnabrücker Landmark” (emblema de Osnabrück).

“Estamos perante uma associação que espalha mensagens racistas e antissemitas com os quais envenena a nossa sociedade liberal. Também a militância verbal e as inúmeras ameaças contra autoridades e famílias são provas da atitude anti-contraccionista dessa associação”, afirmou o ministro em comunicado.

O ministro salientou, também, que em tempos de crise "continua a luta incansável contra o extremismo de ex-trema-direita”.“Para o ra-cismo e o antissemitismo, não temos nem um milímetro de espaço na nossa sociedade”, acrescentou.

/>Durante a operação, em Berlim, em Baden-Württemberg, na Baviera, Brandeburgo, Baixa Saxónia, Renânia do Norte-Vestefália, Schleswig-Holstein, Saxónia e Turíngia foram apreendidas armas de fogo, tacos de beisebol, material de propaganda e pequenas quantidades de narcóticos.

Na declaração, que lembra ser a primeira vez que um grupo é banido, refere-se que, nos últimos anos o grupo "Geeinte deutsche Völker und Stäm-me”destacou-se pela linguagem agressiva e ameaças parcialmente drásticas.

As publicações reflectem graves violações dos direitos fundamentais e, em particular, da dignidade de terceiros.

A associação rejeita a legitimidade da República Federal da Alemanha, que desacredita como “forma de Estado inferior” e aspira ao próprio sistema legal”.