Alemanha regista mais quatro mortes e 219 infecções

Mito Gaspar e Tchiema mostram diversidade no Live no Kubico

A última edição do show Live no Kubico, transmitido ao vivo no Domingo, na TPA 1 e Internacional e nas redes sociais, a partir do Resort Bantu, mexeu e prendeu não apenas telespectadores e internautas anónimos, mas também o Presidente da República, João Lourenço, que não se conteve com as propostas rítmicas de Gabriel Tchiema e Mito Gaspar.