Mundo

Alemanha está parada por falta de consenso

A Alemanha completou ontem três meses sem governo, situação inédita nos últimos 68 anos, à espera do início, nos primeiros dias de Janeiro, das conversações entre os conservadores de Angela Merkel e os sociais-democratas de Martin Schulz.

Depois do fracasso das primeiras conversações para formar uma coligação governamental- entre conservadores, liberais e verdes -, a sociedade alemã assiste com alguma perplexidade à situação política inédita criada em Berlim após as eleições legislativas de Setembro.

A União Democrata-Cristã (CDU) da chanceler Angela Merkel venceu as eleições de 24 de Setembro, mas sem maioria, tentando desde então negociar uma coligação de governo. A tentativa de formação de um Governo de coligação a quatro, democratas-cristãos de Merkel (CDU), os seus aliados da Baviera CSD, os Liberais e os Ecologistas, viria a fracassar. “Vivemos em tempos em que somos confrontados constantemente com o inesperado. Isso provoca-nos insegurança. Mas há razões para sentirmo-nos seguros”, afirmou ontem o Presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, no seu discurso de Natal, no qual pediu “confiança no Estado”.

E acrescentou que “o Estado funciona de acordo com o previsto na Constituição, algo que deve tranquilizar o povo alemão”.

Frank-Walter Steinmeier reconheceu, no entanto, que algumas pessoas sofrem com a actual incerteza. “Nem tudo o que é inesperado nos deve levar à frustração”, referiu o Presidente alemão, uma figura meramente cerimonial.