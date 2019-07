Mundo

Alex Santoz lança clipe no YouTube

O clipe “Me Permitir” do cantor e compositor Alex Santoz, produzido pela empresa audiovisual angolana Free Dation, foi lançado ontem, em simultâneo, no Afro Fridays, às 20h00, no Hotel Selina, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, e, uma hora mais tarde, na página do YouTube.

Fotografia: DR

A produção do clipe “Me Permitir” faz parte de um projecto que envolve a parceria de artistas afro-brasileiros e a produtora angolana Free Dation.

A Free Dation pretende estabelecer-se no Brasil, para divulgar o trabalho de músicos e compositores negros, com a mesma qualidade de produções audiovisuais que se destacam em Angola. O clipe tem a direcção de Kris Santos, da rapper Cold Jas como assistente de direcção e a participação de Mayara Campos.

Alex Santoz vai fazer uma temporada de residência artística no Brasil, precisamente no Hotel Selina, onde vai apresentar o seu trabalho musical. O projecto é uma parceria com a produtora Ártemis e inclui vários convidados, de forma a ser um pólo para a divulgação e descoberta de novos artistas brasileiros. Entre os convidados da primeira edição estão os rappers Bob X, Cold Jas, Jovem Cerebral e o escritor Cizinho Afreeka.