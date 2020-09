Alexei Navalny já saiu do coma e está a recuperar em Berlim

Médicos observam luto nacional como sinal de descontentamento pela morte de Sílvio Dala

Médicos de todas as unidades hospitalares do país vão observar, a partir de hoje, luto nacional, como sinal de solidariedade e descontentamento pela morte, no dia 1 de Setembro, do médico Sílvio Dala, de 35 anos, no interior de uma esquadra da Polícia Nacional, no bairro Rocha Pinto, em Luanda.