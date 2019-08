Mundo

Ali Bongo aparece em público após AVC

O Presidente do Gabão, Ali Bongo Ondimba, participou, ontem, numa cerimónia pública, pela primeira vez, desde que foi vítima de um acidente vascular cerebral, há 10 meses.

Fotografia: DR

Segundo a Agência France Press (AFP), esta aparição pública ganha importância acrescida devido às críticas da oposição sobre a capacidade do Presidente para dirigir o país.

O Presidente, de 60 anos, apareceu caminhando com o auxílio de uma bengala e de um ajudante para subir alguns degraus, e mostrou-se sorridente, tendo trocado algumas palavras com oficiais das forças de segurança, antes de colocar uma coroa de flores no mausoléu do primeiro Presidente gabonês, Leon Mba, numa cerimónia que durou cerca de meia hora, menos do que em anos anteriores.

Em Outubro de 2018, o Chefe de Estado foi levado para um hospital em Riade, na Arábia Saudita, onde estava prevista a participação num fórum económico, tendo a Presidência, num primeiro momento, declarado que o Presidente tinha sofrido um “mal estar”, devido a “fadiga extrema” e só a 9 de Dezembro admitiu que se tratava de um AVC.

No final de Março, várias figuras públicas apresentaram um pedido aos tribunais para que fosse feito um exame médico ao Presidente a confirmar a capacidade para liderar o país, mas sem sucesso.

O desfile militar de hoje está a ser apresentado pela oposição como uma oportunidade para os gaboneses verem o Presidente e “formarem a sua opinião”, disse um responsável da oposição citado pela AFP.