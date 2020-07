Mundo

Ali Bongo nomeia nova PM no Gabão

O Presidente do Gabão, Ali Bongo Ondimba, nomeou, ontem, Rose Christiane Ossouka Raponda, para o cargo de Primeira-Ministra, em substituição de Julien Nkoghe Bekale, noticiou a Agência France Press.

Rose Christiane Ossouka Raponda é a nova Primeira-Ministra do Gabão

Formada em Economia pelo Instituto gabonês de Economia e de Finanças (IEF) é apoiada por personalidades influentes do “clã” dos Bongo, entre elas a poderosa presidente do Tribunal Constitucional, Marie-Madeleine Mborantsuo e por Patience Dabany, mãe do Presidente da República.

A antiga governadora de Libreville já foi também ministra da Defesa, em 2019, depois de Angélique Ngoma (2009-2011). Desde a Independência, a 17 de Agosto de 1960, onze personalidades ocuparam o posto de Primeiro-Ministro.



Lei da homossexualidade

O Parlamento do Gabão aprovou, ontem, de forma definitiva, um texto apoiado pelo Governo para a descriminalização da homossexualidade neste país da África Ocidental, uma medida vista com maus olhos pela população.

Seis dias depois da aprovação, pela Assembleia Nacional (Câmara baixa), o Senado votou favoravelmente a alteração no código penal, anulando uma disposição introduzida em Julho do ano passado que proibia “relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo”.

Desde então, relações homossexuais eram consideradas como “actos indecentes” puníveis com até seis meses de prisão e uma multa de cinco milhões de francos CFA, mas fontes citadas pela agência France Presse referem que a Lei nunca tinha sido aplicada. Uma outra fonte próxima do Senado, citada, também, pela AFP, afirmou que, pelo menos, 59 senadores votaram a favor da emenda, que contou com 17 votos contra e quatro abstenções.

Nas últimas semanas, a homossexualidade no Gabão tem sido objecto de debate no país. Parte da oposição e clero expressaram resistência à emenda, acreditando que a homossexualidade é “contrária aos costumes e hábitos do país”.