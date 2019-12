Mundo

Aliança entre Nabian e Embaló considerada “anti-patriótica”

O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), na voz da sua directora para a campanha eleitoral, denunciou, num comunicado de imprensa, a assinatura, em Dakar, Senegal, pela oposição, de um presumível acordo para a estabilidade política.

Fotografia: DR

Segundo o documento, o acordo foi assinado pelos candidatos presidenciais do MADEM-G15, Umaro Sissoko Embaló, e da Aliança do Povo Unido (APU-PDGB), Nuno Gomes Nabian, na presença de Brahima Camará, do MADEM-G15, de Alberto Nambeia, do PRS, e do próprio Nuno Nabian.

O PAIGC considera o acto como sendo um crime de lesa-pátria e anti-patriótico, num país forjado na luta com sacrifício e suor, e forma de alienação de uma porção de soberania da Guiné-Bissau.

Depois das eleições legislativas de Março de 2019, o MADEM-G15, com 27 deputados, e o PRS, com 21, assinaram um pacto de incidência parlamentar e a APU-PDGB apoiou o PAIGC, viabilizando a formação do actual Governo. No fim de Outubro, abandonou a aliança com o partido governante, sem três dos cinco deputados, o que levou José Mário Vaz, a demitir Aristides Gomes, por alegadamente o PAIGC já não ter a maioria na Assembleia Nacional.

“Tentámos essa aliança, em Março último, entre a APU-PDGB e o PAIGC, mas não deu certo. Pode parecer paradoxal, depois de todos os esforços para a neutralização da APU-PDGB e do seu candidato, temos sobrevivido e continuado interessados na busca dessa tão almejada estabilidade nacional”, afirmou Nuno Nabian, depois de assinar o pacto com o MADEM-G15.

Recorde-se que sexta-feira, 15 de Novembro último, no prosseguimento da campanha eleitoral iniciada a dois do mesmo mês, Baciro Djá, candidato da Frente de Salvação Nacional (FREPASNA), denunciou que muitos políticos estavam a aproveitar-se das sensibilidades étnicas e religiosas para tirarem proveito político.

O político guineense, que falava à agência de notícias Lusa, declarou que as divergências entre Domingos Simões Pereira, José Mário Vaz e Braima Camará, todos candidatos às eleições presidenciais, se deviam ao clientelismo político.

A 16 de Novembro, durante um encontro com deficientes físicos, Djá voltou a denunciar que as candidaturas de Domingos Simões Pereira e Umaro Sissoco Embaló eram apoiadas por dois Presidentes da sub-região, nomeadamente Macky Sall, do Senegal, e Alpha Condé, da Guiné-Conacri, por causa dos interesses na exploração do petróleo e do fosfato da Guiné-Bissau.

Citou também o economista guineense Carlos Gomes como estando envolvido na exploração do fosfato, fruto da sua relação com o Presidente da Guiné-Conacri, Alpha Condé.

A influência étnica e religiosa

Na Guiné-Bissau, o problema étnico e religioso manifestou-se publicamente depois do derrube do Presidente Nino Vieira, na sequência de uma revolta militar dirigida pelo general Ansumane Mané, em 1999, e a eleição de Kumba Yalá, em 2000. Nas eleições subsequentes, foram sempre denunciados os votos étnicos e religiosos.

Na primeira volta das eleições presidenciais guineenses, participaram 12 candidatos, nomeadamente Mutaro Itai Djabi (independente), Domingos Simões Pereira (PAIGC)), Vicente Fernandes (PCD), António Afonso Té (PRID), Nuno Gomes Nabiam (APU-PDGB), Baciro Djá (FREPASNA) e Carlos Gomes Júnior (independente).

Gabriel Indi (PUSD), Idrissa Djaló (PUN), José Mário Vaz (independente), Umaro Sissoco Embaló (MADEM-G15) e Iaia Djaló (PND) foram os outros candidatos.

Os resultados provisórios, publicados no dia 28 de Novembro, deram a Domingos Simões Pereira 222.870 votos, representando 40,13 por cento, contra 153.530 mil - 27,65 por cento, e JOMAV, 12,41 por cento, com uma abstenção de 25,63 por cento.

A segunda volta das presidenciais está marcada para o dia 29, enquanto a campanha eleitoral inicia a 13 deste mês.