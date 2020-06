Aliança Global para a Vacinação distinguida com Prémio Princesa das Astúrias

Covid-19: Ministério do Ensino Superior sem condições para fiscalizar universidades angolanas

O Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação não tem condições para fiscalizar as 90 universidades públicas e privadas existentes no país em matéria de biossegurança para o regresso às aulas, informou, hoje, em Luanda, o secretário de Estado do Ensino Superior, numa reunião com membros da JMPLA.