Alpha Condé lidera votos em quatro circunscrições eleitorais

A Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI) anunciou, terça-feira à noite, resultados provisórios parciais de algumas circunscrições eleitorais do país, onde o candidato da Coligação do Povo da Guiné (RPG, Arco-íris), Alpha Condé, venceu quatro dos 38 distritos eleitorais.

Fotografia: DR



O Presidente cessante ganhou assim três das cinco comunas da capital, Conacri, em particular as de Kaloum com 12 mil 412 votos, ou seja, 51,87 por cento, de Matam com 25 mil 581 votos, ou seja, 51,39 por cento, e Matoto com 104 mil 450 votos, 49,13 por cento. Ganhou igualmente a prefeitura de Boffa (Guiné Marítima ou Baixa Guiné), uma das 33 do país, com 23 mil 983 votos, 56,69 por cento. A CENI continuará a publicar os resultados provisórios, à medida que forem recebidas actas de votação.

Depois de o candidato da UFDG se autoproclamar vencedor, o Tribunal Constitucional ordenou à CENI para entregar a cada um dos candidatos cópias autenticadas dos resultados.